Britse Lagerhuis stemt weer over brexitdeal

Het Britse Lagerhuis stemt dinsdag weer over de brexitdeal van premier Theresa May. Als parlementariërs het akkoord weer wegstemmen, moeten ze de komende dagen besluiten hoe het verder moet.

May is dinsdag terug in het Lagerhuis met „wettelijk bindende garanties” over de regeling rond de Ierse grens. Met de garanties die ze maandag van voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie kreeg, hoopt de Britse premier dat ze haar brexitplan in tweede instantie alsnog door het Britse Lagerhuis kan krijgen.

De naderende brexit heeft in Groot-Brittannië geleid tot een crisissfeer. Het Verenigd Koninkrijk stapt over achttien dagen uit de Europese Unie, maar het is zeer de vraag of de deal van premier May dinsdag zal worden goedgekeurd. De conservatieve leider leed in januari nog een historische nederlaag toen het parlement zich massaal tegen haar overeenkomst met Brussel keerde.

May had het Lagerhuis, een soort Britse Tweede Kamer, vorige maand meer zeggenschap toegezegd om een regeringscrisis af te wenden. Als haar deal dinsdag niet wordt goedgekeurd, volgt woensdag een stemming over de vraag of het land zonder iets te regelen uit de EU moet stappen. Oppositieleider Jeremy Corbyn riep de parlementariërs maandag al op tegen de deal van May te stemmen.