Britse Labour schorst oud-leider Corbyn om antisemitisme

De Britse oppositiepartij Labour heeft oud-leider Jeremy Corbyn geschorst. Hij weigerde een verklaring in te trekken waarin hij een vernietigend rapport over antisemitisme in de partij ondermijnde.

Dramatisch overschat, noemde oud-leider en huidig parlementariër Jeremy Corbyn donderdag de omvang van de problemen die Labour heeft met antisemitisme. Hij reageerde met die woorden op de uitkomst van een onderzoek naar discriminatie en intimidatie van Joden binnen zijn partij, die een mensenrechtencommissie een paar uur daarvoor publiceerde.

In het kritische rapport komen meerdere serieuze misstappen van Labour aan bod. Zo meldt de commissie „specifieke voorbeelden van onwettige intimidatie en indirecte discriminatie.” Ook zijn er „ernstige tekortkomingen in leiderschap en cultuur bij het omgaan met antisemitisme binnen de partij.”

De mensenrechtencommissie spreekt daarnaast van onvoldoende mogelijkheden om bezwaren te melden, van klachten die niet goed zijn behandeld en van mislukte pogingen om eerdere aanbevelingen volledig te omarmen.

Overdreven

Niet lang na de reactie van de oud-leider op het rapport, bracht de huidige leider Keir Starmer zijn verklaring naar buiten. Die noemde Corbyn niet bij naam, maar zei wel dat mensen die denken dat er „geen probleem met antisemitisme in Labour is” of menen dat „het allemaal overdreven is”, ook deel uitmaken van het probleem. „Dan zou je niet in de buurt van Labour moeten komen.”

Starmer zette zijn woorden kracht bij door vlak daarna de oud-leider te schorsen. Ook is Corbyn als ”whip” (partijmanager) verwijderd. Hij kan niet meer deelnemen als Labour-parlementariër bij stemmingen in het Lagerhuis. Een nieuw onderzoek moet nog uitwijzen welke vervolgstappen de partij gaat nemen in de zaak.

Hoewel Corbyn donderdagavond in een nieuwe verklaring zegt dat hij een zerotolerancebeleid van alle vormen van racisme blijft steunen, stelt hij ook dat hij de „politieke interventie om mij te schorsen krachtig zal aanvechten. Ik heb absoluut duidelijk gemaakt dat degenen die ontkennen dat er een probleem met antisemitisme is in de Labour Partij, fout zitten.”

Wekenlang

De uitslag van het onderzoek naar antisemitisme komt niet uit de lucht vallen. De partij wordt al langer geplaagd door klachten en geruchten hierover. Toen Labour begin dit jaar een nieuwe leider moest kiezen na de dramatisch verlopen verkiezingen van december, stond het thema hoog op de agenda in de wekenlange verkiezingsrace. Starmer zei in april in zijn eerste speech als nieuwgekozen leider dat antisemitisme een „smet is op onze partij.” Hij beloofde dat meteen met harde hand aan te pakken.

De Jewish Labour Movement, een socialistische Joodse club die bij Labour is aangesloten, stelde donderdag dat er nog steeds veel moet worden gedaan aan de problemen rond antisemitisme. Wel is de groep hoopvol dat er nu „onder nieuw leiderschap een hernieuwde vastberadenheid zal terugkeren naar de kernwaarden van solidariteit, tolerantie en respect.”