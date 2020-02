Britse Labour kiest nieuwe leider

Het einde van de strijd om het leiderschap van de Britse Labour Party begint in zicht te komen. Na een wekenlange verkiezingsrace zijn er drie kandidaten overgebleven die kans maken om aan het roer te staan van de grootste oppositiepartij in het Verenigd Koninkrijk.

De deelnemers die nu nog kans maken, zijn: Keir Starmer, Rebecca Long-Bailey en Lisa Nandy. Zij hebben het gered tot het moment suprême: de stemronde die maandag van start gaat. Alle stemgerechtigde Labourleden kunnen in een tijd van zes weken op één van de drie stemmen. De uitslag volgt pas op zaterdag 4 april: de winnaar wordt dan bekendgemaakt.

Tijdens de tv-debatten die voorafgingen aan de naderende stemronde, wordt voor de kijker duidelijk dat de leiderschapsverkiezingen ook een tijd van zelfreflectie is. Waardoor verloor de partij in december zoveel zetels aan de Conservatieve Partij van Boris Johnson? Wat ging er mis tijdens de Corbyn-jaren? Hoe kan in de toekomst Labour weer genoeg steun krijgen om te winnen van de Conservatieven? Alle drie de kandidaten zijn het erover eens: het moet anders.

Een probleem binnen de socialistische partij dat vaak is aangeroerd tijdens de publieke discussies is de aanpak van antisemitisme. Starmer, Long-Bailey en Nandy geven aan dat het elimineren van antisemitische sentimenten een topprioriteit is tijdens eventueel leiderschap. De huidige Labourleider, de 70-jarige Jeremy Corbyn, is tijdens zijn bestuur meermalen onder vuur komen te liggen vanwege het gedogen van antisemitisme. Verschillende topfunctionarissen binnen zijn schaduwkabinet zouden zich schuldig hebben gemaakt aan antisemitische uitspraken of betrokken zijn geweest bij antisemitische incidenten.

Racisme

De Jewish Labour Movement, een socialistische Joodse club die bij Labour is aangesloten, maakte vorige week vrijdag bekend dat het kandidate Lisa Nandy steunt. Nandy zei eerder dat ze had overwogen om de partij te verlaten vanwege „het groene licht” dat aan antisemieten werd gegeven. Bovendien verklaarde ze zich te schamen voor het racisme binnen Labour en wil ze „nooit meer racistisch worden genoemd.”

De christelijke vereniging in de arbeiderspartij, Christians on the Left, koos vorige week juist de enige man in de race, Keir Starmer. Woordvoerder Stephen Beer verklaarde later dat Starmer werd gekozen omdat de club „op zoek is naar vernieuwing.” Het is van mening dat Starmer die reorganisatie zal kunnen doorvoeren en ook de relaties binnen de hele partij zal kunnen opbouwen.

De leiderschapsverkiezing legt de interne verdeeldheid binnen Labour bloot. Terwijl Rebecca Long-Bailey een fervent voorstander is van Corbyn, nemen Keir Starmer en Lisa Nandy afstand van de vertrekkende leider. Long-Bailey verklaarde zelfs dat ze het linkse leiderschap van Corbyn een tien geeft. De gematigde Nandy, daarentegen, stapte in 2016 uit het schaduwkabinet omdat ze niet meer geloofde in het bestuur van Corbyn. Ook Starmer verliet in 2016 het schaduwkabinet. Hij meende dat de positie van Corbyn onhoudbaar was geworden na het vertrek van tientallen leden uit het kabinet.

Nederlaag

De Labour Party is al maandenlang op zoek naar een nieuwe voorman. Corbyn gaf op 13 december aan nog begin dit jaar op te stappen. Zijn mededeling kwam niet uit de lucht vallen: niet veel eerder op die dag incasseerde Labour een grote nederlaag tijdens de Britse Lagerhuisverkiezingen. De Conservatieve Partij van Johnson snoepte heel wat zetels weg bij de arbeiderspartij, ook van de ”red wall”, een ‘rode’ muur van trouwe Labourstemmers in het noorden van Engeland. Het werd voor Labour de ergste nederlaag sinds 1935. Het verlies wordt door velen onder meer verklaard door de onduidelijke positie die Labour innam tijdens de brexitdebatten.

Potentiële nieuwe leiders staan echter te popelen om de partij na de teloorgang weer op te bouwen. De officiële verkiezingscampagnes gingen op 7 januari van start met zes kandidaten: vier vrouwen en twee mannen. Vanaf het eerste moment is de 57-jarige Keir Starmer de favoriet. Drie andere kandidaten –Jess Phillips, Clive Lewis en Emily Thornberry– wisten binnen de partij niet genoeg steun te genereren en vielen binnen een maand af.

Keir Starmer: grote favoriet in peilingen

Keir Starmer (57) is de grote favoriet om de nieuwe leider van Labour te worden. De woordvoerder van Brexitzaken in het schaduwkabinet van Jeremy Corbyn staat het hoogst in de peilingen.

Starmer heeft zijn naam mee: hij is vernoemd naar Keir Hardie, één van de grondleggers van Labour en de eerste leider van de partij. Voordat Starmer in 2015 lid werd van het Britse Lagerhuis, was hij hoofd van het openbaar ministerie. Daarvoor was hij jarenlang mensenrechtenadvocaat.

De oud-advocaat is vanwege zijn successen in zijn vakgebied in de adelstand verheven. Formeel wordt er ”sir” voor zijn naam geplaatst.

Over zijn financiële situatie blijft er veel onduidelijk. Er wordt gespeculeerd dat hij miljonair is, wat erg gevoelig ligt binnen de partij die voornamelijk opkomt voor de arbeidersklasse.

Rebecca Long-Bailey: fervent Corbyn-fan

Rebecca Long-Bailey (40) is de enige openlijke voorstander van oud-leider Jeremy Corby. Ze wordt door critici ook wel de „voortzetting van Corbyn” genoemd.

Long-Bailey werd in 2010 lid van Labour en belandde in 2015 in het Lagerhuis. In het schaduwkabinet van Corbyn was ze de schaduwminister voor Bedrijfs-, Energie- en Industriële Strategie.

De Corbyn-aanhanger heeft politieke wetenschappen aan Manchester Metropolitan University gestudeerd. Na het afronden van haar studie, heeft ze veel verschillende banen gehad, maar een langere tijd als advocaat voor de nationale gezondheidszorg (NHS) gewerkt.

Niet alle Labour-aanhangers zijn blij met Long-Bailey, onder meer omdat ze rooms-katholiek is. Ze voelde zich genoodzaakt om aan te geven dat ze als katholiek toch voorstander is van abortus.

Lisa Nandy: bewust het buitenbeentje

Lisa Nandy (40) hoopt het leiderschap te winnen met het argument dat ze anders is dan de andere kandidaten. Ze heeft als enige twee nationaliteiten en stemde als een van de weinigen binnen haar partij voor de brexit. Ze meent dat ze de perfecte kandidate is omdat ze juist niet een doorsnee-Labour-leider is.

Nandy is niet het eerste Lagerhuislid in haar familie. Haar grootvader was parlementariër voor de Liberal Party. De halfbloed Indiase treedt in haar grootvaders voetsporen als ze in 2010 namens Labour in het Lagerhuis plaatsneemt.

Wanneer in 2015 de leider van Labour destijds, Ed Miliband, opstapt, wordt er gespeculeerd dat Nandy een gooi zal doen naar het leiderschap. Ze doet echter niet mee aan de verkiezingsrace omdat ze pas net bevallen is van een zoon.