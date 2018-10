Britse krijgt 22 miljoen na medische misser

Een achttienjarige vrouw uit Groot-Brittannië die als baby hersenschade opliep door een medische misser krijgt een schadevergoeding van 20 miljoen pond (22 miljoen euro). Ze kreeg als zuigeling van vijf maanden te weinig zuurstof toegediend tijdens een operatie aan haar slokdarm.

Volgens The Guardian is het de hoogste vergoeding die tot nu toe door de Britse gezondheidsdienst NHS (National Health Service) aan een slachtoffer van een medische misser is toegekend. „Mijn dochter is weggerukt van me. Ik ging van een gezonde baby naar een ernstig gehandicapt kind”, reageerde de moeder van het meisje.