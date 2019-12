Britse kranten: uitslag is aardverschuiving

De grote Conservatieve overwinning en het gevoelige verlies voor Labour bij de verkiezingen staat breed uitgemeten in de Britse kranten vrijdagochtend. Het woord dat vrijwel alle kranten gebruiken is ‘landslide’ (aardverschuiving).

„Meltdown voor Labour terwijl Johnson meerderheid grijpt”, kopt The Guardian boven een foto van de triomferende premier. Met de kop „Johnson ontketend”, onderstreept de krant dat Johnson nu geen coalitie meer nodig heeft om een meerderheid van het Lagerhuis achter zijn plannen te krijgen. De Financial Times spreekt over „genoegdoening” voor Boris Johnson.

De krant die de brexit al jarenlang het meest nadrukkelijk steunt, de Daily Express, pakt het poëtischer aan. „De Britse leeuw brult voor Boris en brexit!”. De Daily Mirror spreekt juist van een nachtmerrie voor Kerstmis: „het slechtste Labour-resultaat sinds 1935”.