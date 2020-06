Britse koppels angstiger dan alleenstaanden in lockdown

Britten die getrouwd zijn of samenwonen hebben tijdens de coronalockdown vaker angstklachten ervaren dan alleenstaanden, stelt de Britse evenknie van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bijna 6500 Britten deden mee aan een enquête van het Office of National Statistics (ONS), meldt de krant The Guardian.

Voor de uitbraak van het coronavirus en de overheidsmaatregelen ervoer 19 procent van de gehuwden of samenwonenden angstklachten, ten opzichte van 23 procent van de alleenstaanden en 32 procent van de weduwes en weduwnaren. Tijdens de lockdown gold dat ineens voor 39 procent van de gehuwden of samenwonenden en ‘maar’ 36 procent van de alleenstaanden.

Volgens de studie van het ONS kunnen de cijfers worden verklaard doordat gehuwden of samenwonenden het thuiswerken vaker moesten combineren met het geven van thuisonderwijs aan kinderen dan alleenstaanden. Bij de eerste groep is dat een kwart terwijl van de alleenstaanden slechts een tiende thuisonderwijs moest geven.

Gevoelens van eenzaamheid blijven volgens de onderzoekers het meest bepalend voor angstklachten. Wie zich „vaak of altijd” eenzaam voelde, had een vijf keer zo hoge kans op angstklachten als mensen die zich nooit eenzaam voelden.

Een andere opmerkelijke bevinding is dat 75-plussers een twee keer zo hoge kans hadden op angstklachten dan jongeren tussen de 16 en 24 jaar. Normaal is dat juist andersom.