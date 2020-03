Britse koningin over coronavirus: belangrijke rol voor iedereen

De Britse koningin Elizabeth heeft in een verklaring benadrukt dat iedereen een taak heeft bij het bestrijden van de coronacrisis en solidair zou moeten zijn. „We zijn enorm dankbaar voor de expertise en inzet van onze wetenschappers, artsen, hulpverleners en openbare diensten. Maar nu, meer dan ooit in ons recente verleden, hebben we allemaal een uiterst belangrijke rol te spelen als individuen - vandaag en in de komende dagen, weken en maanden.”

Ze zegt te beseffen dat veel individuen en gezinnen in het Verenigd Koninkrijk en elders op de hele wereld een periode van grote bezorgdheid en onzekerheid ingaan. „We hebben allemaal het advies gekregen om onze normale routines en regelmatige levenspatronen te veranderen voor het welzijn van de gemeenschappen waarin we leven en, in het bijzonder, om de kwetsbaarsten daarin te beschermen.”

De koningin vertrok donderdag een week eerder dan gepland van Buckingham Palace naar kasteel Windsor buiten Londen om daar de paasdagen door te brengen. Ze zal daar waarschijnlijk langer blijven dan de bedoeling was, melden Britse media.