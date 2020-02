Britse koningin niet ter kerke vanwege storm

De Britse koningin Elizabeth II is zondagmorgen vanwege de storm niet naar de kerk gegaan in het Engelse Sandringham. Volgens een woordvoerster van Buckingham Palace was de vorstin door het noodweer bezorgd dat nieuwsgierigen die doorgaans rond de kerk en bij haar landgoed Sandringham House gaan staan kijken, iets zou overkomen.

De storm heeft in het Schotse Perth een dak van een pub verwoest. Daarbij zijn drie gewonden gevallen. De storm Ciara trekt met windsnelheden tot 130 kilometer per uur over de Britse Eilanden. In Ierland is wateroverlast en stroomuitval gemeld. In Groot-Brittannië zijn treinen uitgevallen en is het verkeer in de haven van Dover stilgelegd.