Britse koningin houdt tweede troonrede in korte tijd

De Britse koningin Elizabeth heeft voor de tweede keer in ongeveer twee maanden een troonrede gehouden. Ze opende haar ’Queen’s Speech’ met de mededeling dat de regering het als een prioriteit beschouwt om de Europese Unie te verlaten op 31 januari. Daarna moeten handelsakkoorden worden gesloten met de EU en andere mogendheden.

De toespraak van de 93-jarige koningin, die is opgesteld door de regering, wordt gehouden aan het begin van het parlementaire jaar. De speech van donderdag was relatief sober. Zo arriveerde de Elizabeth dit keer in een auto bij het parlementsgebouw, terwijl ze in oktober nog in een koets reed. Ook droeg de vorstin dit keer geen ceremonieel gewaad.

De vorstin sprak onder meer over de versterking van de nationale gezondheidsdienst NHS. Zo moeten gekwalificeerde buitenlandse artsen en verpleegkundigen snel toegang krijgen tot het Verenigd Koninkrijk. Verder komt er nieuwe wetgeving die moet zorgen dat gewelddadige criminelen, zoals terroristen, langer vastzitten.

Premier Boris Johnson schreef in een voorwoord van de toespraak over de „meest radicale Queen’s Speech in een generatie”. Hij zegt dat de ambitie van de regering „niets minder is dan een volledige transformatie van het land”.