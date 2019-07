Britse klimaatactivisten blokkeren weer wegen

De Britse radicale actiegroep XR, die stelt dat alles sterft door veranderingen in het klimaat als niet onmiddellijk wordt ingegrepen, is „een zomeropstand” begonnen. Extinction Rebellion (Uitstervingsrebellie - XR), heeft maandag in vijf steden in Groot-Brittannië wegen geblokkeerd en heeft aangekondigd de hele week met acties door te gaan. Het zou gaan om in totaal circa 3000 actievoerders.

De in sommige Britse media als ‘eco-anarchisten’ betitelde aanhangers van XR veroorzaakten met blokkades in april een enorme verkeerschaos in Londen. Daarbij zijn toen circa duizend betogers van XR aangehouden. Velen moeten dezer dagen voor de rechter verschijnen. XR-betogers trokken maandag met een blauwe boot met de tekst „doen nu iets” naar het pand van de hoogste rechtbanken in de hoofdstad. Ook in andere Britse steden voerden de betogers gekleurde bootjes met zich mee om verkeer te blokkeren.

XR stamt uit 2018 en stelt dat er snel actie moet worden ondernomen om leven op aarde te redden. Ze wil onder meer een einde aan het vliegverkeer en snel een verbod op auto’s die rijden op benzine of diesel. Er zou over zes jaar helemaal geen uitstoot van broeikasgassen meer mogen zijn.