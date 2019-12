Britse kiezer geeft Johnson zijn verlangde ticket voor brexit

Premier Boris Johnson blijft voorlopig in zijn ambtswoning op Downingstreet 10. De Britse kiezer bracht hem donderdag onverwacht grote steun voor zijn brexitplannen. Johnson is nu in de gelegenheid om de impasse in het Lagerhuis te doorbreken.

De laatste opinie-onderzoeken konden eerder deze week geen meerderheid voor de Conservatieve Partij meer garanderen. Woensdag zeiden onderzoekers die gedetailleerde peilingen hadden gedaan, dat het mogelijk was dat geen enkele partij de meerderheid zou halen.

De Britse kiezer besliste echter totaal anders. Onverwacht kreeg Boris Johnson een overweldigende uitslag die de partij al meer dan dertig jaar niet meer had geboekt. Een mooier ticket voor brexit had hij zich nauwelijks kunnen wensen.

De verklaring voor deze overwinning ligt voor de hand: de kiezer wil af van de chaos over het vertrek uit de EU. Veel districten die normaal een vaste afgevaardigde voor Labour leverden, stapten nu over naar de Conservatieven. Labourleider Jeremy Corbyn heeft rond de brexit altijd geprobeerd de kool en de geit te sparen door geen duidelijke positie in te nemen. Dat is hem nu opgebroken. Veel linkse kiezers willen namelijk wel weg uit de EU. Labour daalde van 262 naar 203 zetels.

Corbyn besloot de handdoek in de ring te gooien. Dit waren zijn laatste verkiezingen. Voorlopig blijft hij de partij leiden, maar dan als waarnemer. Dat maakt het voor premier Johnson wel heel makkelijk. Van een effectieve oppositie tegen de regering is voorlopig geen sprake.

Een ander probleem voor Corbyn waren de verwijten van antisemitisme. Vrijdagochtend wreef de Conservatieve minister Michael Gove nog wat extra zout in de wond door te zeggen dat Joden in Groot-Brittannië nooit meer voor hun veiligheid hoeven vrezen.

Johnson gebruikte vrijdagochtend de poëtische woorden die veel overwinnende politici voor hem al gebruikten: „Een nieuwe dageraad”. Met een groei van 294 naar 364 zetels voor de Conservatieven moet het niet moeilijk meer zijn om zijn brexitplannen door het Lagerhuis te loodsen. Bovendien zijn de kandidaten vooraf geselecteerd op hun loyaliteit aan het akkoord dat de premier sloot met de EU.

Garanties dat het vlot verloopt heeft Johnson trouwens niet. Europa is een onderwerp dat zijn partij nog altijd verdeelt.

Voor de Liberaal-Democraten was het pijnlijk dat de leider, Jo Swinson, haar zetel verloor aan de Schotse Nationale Partij (SNP). Dat was de enige oppositiepartij die fors wist te winnen (van 35 naar 48 zetels). Het debat over de onafhankelijkheid van Schotland is daarom nog niet van tafel.