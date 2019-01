Britse juridische topman steunt plan May

De hoogste juridische adviseur van de Britse regering, ‘attorney general’ Geoffrey Cox, heeft zijn steun betuigd aan de brexitdeal die premier Theresa May met de EU heeft gesloten. Hij zei dat de jongste garanties van de Europese Unie „de deal als enige politiek uitvoerbaar maken”. Ook zei hij dat het „de enig voorhanden zijnde haalbare optie is om het land uit de Europese Unie te halen”.

Cox schreef zijn regering in een reactie op een brief van de EU-chefs Donald Tusk en Jean-Claude Juncker over de Europees-Britse overeenkomsten waar het parlement in Londen dinsdagavond over stemt. In de brief die maandag uit Brussel kwam, staat volgens Cox niets wezenlijks anders dan wat al afgesproken was, maar hij heeft rechtskracht.

May erkende op een bijeenkomst in Stoke dat ze op meer Europese garanties had gehoopt, maar ze waarschuwde dat afwijzing van haar brexitplan tot een complete verlamming van het land leidt.