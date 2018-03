Britse jihadist wilde kinderleger klaarstomen

Een docent die kinderen wilde klaarstomen om aanslagen te plegen, is in Groot-Brittannië veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De 25-jarige IS-aanhanger liet volgens de autoriteiten terreurpropaganda zien aan zestien kinderen in een moskee in Londen, waar ze buiten schooltijd les kregen.

De elf- tot veertienjarige jongeren ‘speelden’ tijdens de lessen dat ze aanslagen uitvoerden, berichten Britse media. De politie stelde dat de man de jongeren met dreigementen dwong te zwijgen over de inhoud van de bijeenkomsten.

De jihadist was volgens de autoriteiten van plan zijn „leger van kinderen” in te zetten bij een serie aanslagen. Hij had al doelen in gedachte, waaronder de Big Ben. De ouders van de tieners hadden geen idee dat de man probeerde hun kinderen te radicaliseren.

De rechtbank noemde de twintiger intelligent, narcistisch en overtuigend. Hij kan na 25 jaar vrijkomen. Een negentienjarige handlanger kreeg twaalf jaar cel, onder meer voor hulp bij de financiering. Een 27-jarige vertrouweling van de dader moet ruim vier jaar de cel in, omdat hij zweeg over de plannen.