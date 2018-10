Britse Huis wil abortus uit illegaliteit

Het Britse Lagerhuis heeft dinsdag ingestemd met een wetsvoorstel van de Britse parlementariër Diana Johnson (Labour) om abortus in heel Groot-Brittannië, inclusief Noord-Ierland, te decriminaliseren. In Noord-Ierland is abortus in de meeste gevallen verboden.

Johnson gebruikte daarmee de zogenoemde Ten Minute Rule, een procedure in het Britse parlement waarvan individuele leden kunnen gebruikmaken om een wet te introduceren. Het voorstel van Johnson werd dinsdag met 208 tegen 123 stemmen aangenomen.

Het is echter onwaarschijnlijk dat de wet ook daadwerkelijk effectief wordt zonder instemming van de Britse regering. Het Huis hoopt de kwestie er echter mee op de kaart te zetten.

De Britse regering staat op het standpunt dat abortuswetgeving een zaak is van het Noord-Ierse parlement. Die is echter sinds januari 2017 niet meer bij elkaar geweest. Noord-Ierse vrouwen kunnen gratis een abortus ondergaan in Engeland en Wales.