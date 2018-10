Britse horeca mag geen fooien meer inpikken

Britse horecazaken mogen straks geen greep meer doen in de fooienpot van hun medewerkers. Premier Theresa May laat in de wet vastleggen dat het personeel recht heeft op het volledige bedrag dat ze op vrijwillige basis krijgen van klanten, bericht de BBC.

Het besluit volgt op een rel uit 2015. Toen bleek dat restaurants regelmatig tot 10 procent claimden van fooien die waren betaald met credit- of betaalkaart. Veel ketens hebben die praktijk inmiddels gestaakt. Ze zouden zich vaak nog maar 2,5 procent toe-eigenen van met betaalkaart afgerekende fooien. De brancheorganisatie voor horecaondernemers vindt de nieuwe wetgeving dan ook onnodig.

May denkt daar anders over en heeft „strenge” regels in het vooruitzicht gesteld om uitbuiting te voorkomen. Het is nog onduidelijk wat die nieuwe wetgeving gaat betekenen voor keukenpersoneel in de circa 150.000 Britse restaurants, hotels en cafés. Zij krijgen soms ook een bedrag uit de fooienpot.