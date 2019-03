„Britse handelsminister stopt brexitoverleg”

De Britse minister van Handel, Liam Fox, heeft een reeks informatiebijeenkomsten over de brexit met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven afgezegd. Het overleg is gestrand volgens The Financial Times, omdat de deelnemers uit het bedrijfsleven hun mond niet konden houden.

Ze waren woedend over de falende voorbereidingen voor de brexit van Fox’ ministerie. De afspraak was dat de ‘briefings’ vertrouwelijk zouden zijn, maar het kwam toch naar buiten.

Londen moet bij een brexit de handelsakkoorden die de EU circa 45 jaar lang mede namens de Britten heeft gesloten, vervangen. De EU heeft tientallen vrijhandelsakkoorden met ruim zeventig landen. Volgens een zegsman van de oppositiepartij LDP doet Fox enkel geheimzinnig omdat hij niks te bieden heeft. Er is nog niets geregeld over de handel met bijvoorbeeld belangrijke economieën als Japan en Turkije. De brexit staat op 29 maart gepland.