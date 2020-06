Britse excuses slavernij maken geen indruk op Caribische landen

Britse bedrijven en instellingen die veel geld hebben verdiend aan slavenhandel zoals de verzekeringsmarkt Lloyd’s of London, zouden meer moeten doen dan slechts excuses aanbieden, zeggen Caribische landen. Zij vinden dat bedrijven als Lloyd’s de daad bij het woord moeten voegen.

Lloyd’s of London bood dinsdag excuses aan voor zijn „beschamende” rol in de 18e eeuwse slavenhandel en beloofde om te investeren in gelijke kansen voor minderheden. Een regionale alliantie van Caribische landen vindt dat Britse instituties verder moeten gaan door een deel van hun rijkdommen te investeren in de ontwikkeling van het Caribisch gebied, dat een van de centra was van de handel in mensen.

„Sorry zeggen is niet genoeg”, aldus Hilary Beckles, voorzitter van de CARICOM-herstelbetalingencommissie, die door de Caribische landen in het leven is geroepen om een schadevergoeding van de voormalige koloniale machten te krijgen. „We bedelen niet. Geld is niet de hoofdzaak”, aldus Beckles. „Maar in dit geval is in moreel opzicht vereist in een markteconomie dat er wordt bijgedragen aan ontwikkeling.”

Beckles, een historicus afkomstig van het eiland Barbados, stelt dat veel Britse en Europese banken en een boel instellingen in de Londense City geld hebben verdiend aan slavernij in de Cariben.