Britse eigenaars vakantiewoningen in EU boos over reisbeperkingen

Britten met een tweede huis in de Europese Unie zijn boos over reisbeperkingen die 1 januari van kracht worden. Ze mogen dan als toerist per half jaar maximaal 90 dagen achter elkaar in de EU verblijven. Voor langere aaneengesloten periodes moet een visum worden aangevraagd. Europeanen die naar het Verenigd Koninkrijk gaan, hebben als toerist ook na de brexit bij een verblijf tot een half jaar lang geen enkel visum nodig.

Naar schatting een half miljoen Britten hebben een tweede huis in de EU. Velen verblijven er een groot deel van het jaar. Een aantal is een campagne gestart voor een soepelere regeling, melden Britse media. Een Brit stelt bijvoorbeeld vanuit zijn woning in Griekenland dat het minste wat de EU kan doen, is de regels net zo te maken als de Britse. Dat betekent dus een toeristisch verblijf van een half jaar toestaan.

Het land is formeel begin dit jaar al uit de unie getreden, maar door het overgangsjaar verandert er niks tot 1 januari. Op die datum stappen de Britten na 47 jaar echt uit de EU. Daar moet veel voor geregeld zijn. De autoriteiten in het Britse deel van Ierland hebben bijvoorbeeld gewaarschuwd dat Noord-Ierse automobilisten die straks naar Ierland rijden daar dan verplicht een groene kaart van hun verzekering bij zich moeten hebben.

En de onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de EU en Groot-Brittannië hebben nog steeds geen eindresultaat opgeleverd. Deze week zou er over de laatste geschilpunten, vooral de visserijrechten in Britse wateren, overeenstemming moeten worden bereikt om te voorkomen dat de twee in een vechtscheiding uit elkaar gaan. Dat kan leiden tot enorme problemen aan de grenzen en kan dramatische gevolgen hebben de economieën aan beide zijden van de Noordzee of Het Kanaal.