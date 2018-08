Britse drenkeling „zong om wakker te blijven”

Een Britse vrouw die na een val van een cruiseschip 10 uur doorbracht in de Adriatische Zee, heeft gezongen om te overleven. Zo bleef de 46-jarige Kay Longstaff wakker, zei de kapitein van het Kroatische reddingsschip tegen nieuwsmedium Glas Istre.

Kapitein Lovro Oreskovic en zijn bemanning vonden de drenkeling op zo’n 45 zeemijl van de Kroatische kust. „Gelukkig voor haar zagen we haar direct, omdat ze haar handen omhoog stak en zwaaide”, vertelde de schipper. „Het is echt een wonder dat ze nog leeft.” Hij concludeerde dat de vrouw duidelijk een erg goede conditie heeft.

De vrouw viel zaterdag kort voor middernacht van een cruiseschip dat richting Venetië voer. Oreskovic zei dat Longstaff zijn bemanning vertelde dat ze aan yoga doet en zong terwijl ze in het water lag. De Kroatische havenautoriteit stelde eerder dat de relatief hoge temperatuur van het zeewater heeft bijgedragen aan het feit dat de vrouw haar beproeving overleefde.