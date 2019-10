Britse dodentruck in Bulgarije geregistreerd

De vrachtwagen waarin woensdag in Engeland 39 lichamen werden ontdekt, staat geregistreerd in Bulgarije en is eigendom van een bedrijf van een Ierse vrouw. Dat heeft het Bulgaarse ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag verklaard.

De lugubere vondst werd gedaan in een container op de oplegger van de truck op een industrieterrein in de plaats Grays, ten oosten van Londen. De Britse politie vermoedt dat de truck via Bulgarije en Ierland naar Groot-Brittannië is gekomen.

Uit Bulgaarse gegevens blijkt echter dat de vrachtwagen sinds 2017 niet meer in Bulgarije was geweest. Het voertuig van het merk Scania staat sinds 19 juni 2017 geregistreerd in de stad Varna maar is de volgende dag uit Bulgarije vertrokken.