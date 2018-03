Britse diplomaten verlaten Rusland

Britse diplomaten die door Moskou zijn uitgewezen, maken zich vrijdag op om Rusland te verlaten. Ooggetuigen meldden dat bij de Britse ambassade in de Russische hoofdstad voertuigen in gereedheid werden gebracht en mensen afscheid van elkaar namen.

Rusland zet 23 Britse diplomaten het land uit als vergelding voor de uitzetting van 23 Russische diplomaten uit Groot-Brittannië. Die werden eerder deze maand op bevel van de Britse premier Theresa May uitgezet en vertrokken dinsdag uit Londen.

Aanleiding voor het diplomatieke conflict is de vergiftiging van voormalig dubbelagent Sergej Skripal en zijn dochter. De twee werden 4 maart bewusteloos aangetroffen op een bank in de Engelse stad Salisbury. Al snel bleek dat er zenuwgas was gebruikt en dat het om een aanslag ging.

Londen beschuldigt Rusland van betrokkenheid, maar Moskou ontkent dit.