Britse digitale kerkdiensten trekken niet-kerkelijke kijkers

Redactie kerk

De Anglicaanse Kerk in Engeland heeft sinds het ingaan van de beperkende coronamaatregelen dit voorjaar meer dan 17.000 kerkdiensten of godsdienstige bijeenkomsten online aangeboden.

Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd rapport dat is gemaakt op basis van de gegevens van ”A church near you”, een website van de Church of England. Via deze site zoeken mensen naar uitzendingen van kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals Bijbelstudies en ochtend- of avondgebeden. De cijfers zijn volgens de kerk representatief voor het totale aantal samenkomsten, omdat veel van de bijeenkomsten regelmatig plaatshebben.

Jong en oud

Kijkcijfers van de nationale onlinekerkdienst van de Church of England –die elke zondag wordt uitgezonden en op Facebook en YouTube gedeeld– zijn niet in deze statistieken opgenomen. Het gaat om bijna drie miljoen views (van de online-uitzending van de kerkdienst). Daarnaast worden de posts van de wekelijkse uitzending nog eens 23,6 miljoen keer bekeken via social media. Onder meer de aartsbisschoppen van Canterbury en York, de hertog van Cambridge en paus Franciscus leverden inmiddels een bijdrage.

De nationale onlinediensten worden bekeken door jong en oud. Opmerkelijk is dat een op de vijf kijkers niet kerkelijk meelevend is of maar af en toe een dienst bezoekt.

Uit het rapport van de Church of England blijkt dat officiële apps van de Anglicaanse kerk –de populaire Daily Prayer en de app die voorziet in morgen-, middag-, en avondgebeden– dit jaar tot dusver meer dan zeven miljoen keer zijn gebruikt. Ter vergelijking: in 2019 waren er in totaal vijf miljoen gebruikers.

Posts op social media van de Church of England zijn dit jaar tot dusver 86 miljoen keer bekeken, bijna het dubbele van het totaal vorig jaar.

De toename van het aantal onlinekerkdiensten van lokale kerken wordt mede veroorzaakt door een digitaal trainingsprogramma van de Church of England. Meer dan 4200 voorgangers namen tot op heden deel aan een digitale training op afstand, vier keer zoveel als in 2019.

Troost

Stephen Cottrell, de aartsbisschop van York, zegt in een reactie: „In een tijd waarin velen zich eenzaam en bang voelden, zorgden parochies en geestelijken van de Church of England voor duizenden onlinekerkdiensten en -bijeenkomsten, waarmee ze troost en hoop wilden bieden aan hun gemeenschappen. We weten dat tienduizenden mensen die afstemden op deze uitzendingen, zonder dit aanbod geen contact zouden hebben gekregen met de lokale kerk en wellicht nooit van de christelijke boodschap zouden hebben gehoord. Hun welkome aanwezigheid is een teken van de grote honger naar zingeving die we allemaal hebben in ons leven.”

De rapportage over de digitale betrokkenheid van de Britten bij de kerk in 2020 valt samen met de publicatie van de zogenoemde Mission Statistics, die inzage geven in het kerkbezoek tot december 2019. Dat kerkbezoek zag er een jaar voordat het coronavirus opdook, weinig hoopgevend uit. Het aantal kerkgangers dat eens per maand of vaker een kerk bezocht, daalde met 1 procent tot 1,11 miljoen.

Gemiddeld woonden 854.000 mensen in oktober 2019 elke week een kerkdienst of godsdienstige bijeenkomst bij, wat een daling van 2,1 procent laat zien ten opzichte van het jaar ervoor. Het extra aantal mensen dat speciale diensten voor scholen bezocht, steeg met 3 procent tot 182.000. De gebruikelijke zondagse diensten werden bezocht door 690.000 mensen, 2 procent minder dan in 2018.

Kerst

Krap 8 miljoen Britten besloten tijdens de adventsweken en met Kerst naar de kerk te gaan, tegen 1 miljoen mensen met Pasen.

De statistieken zijn gebaseerd op gegevens van plaatselijke kerken. Van de 16.000 kerken gaven er 14.000 inzage in hun cijfers over het kalenderjaar 2019.

Voordat de coronapandemie uitbrak, waren de kerken betrokken bij 35.000 sociale projecten, variërend van lunches voor ouderen en activiteiten voor kleuterouders tot voedselbanken. In 2017 waren dat er nog 33.000.

Bijna 60 procent van de lokale kerken runt of ondersteunt een voedselbank met het oog op mensen die in armoede leven. In totaal gaat het om 8000 voedselbanken.