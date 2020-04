Britse coronaspuger krijgt twaalf maanden cel

Een Brit die spuugde op agenten en riep dat hij besmet was met het coronavirus, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden. De 23-jarige man was door het lint gegaan toen agenten hem in de plaats Burnley in de boeien sloegen omdat hij dronken was en zich misdroeg.

De politie reageert tevreden op de maandenlange celstraf voor de twintiger. „Het is goed om te zien dat de rechtbank dit soort incidenten serieus neemt”, zegt een woordvoerder volgens plaatselijke media. Hij noemt het „compleet onacceptabel” dat mensen dergelijk gedrag vertonen.

In het Verenigd Koninkrijk zijn sinds het begin van de coronacrisis tal van vergelijkbare incidenten gemeld. De politie arresteerde eerder deze maand bijvoorbeeld een 14-jarige jongen die „coronavirus” gilde terwijl hij tegen een 66-jarige vrouw stond te hoesten in Ashton-under-Lyne.

De Britse autoriteiten treden hard op tegen mensen die opzettelijk in iemands richting spugen of hoesten tijdens de pandemie. Wie beweert het coronavirus te hebben en doet alsof hij hulpverleners probeert te besmetten, kan worden vervolgd voor mishandeling.