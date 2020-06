Britse coronaregels versoepeld: rijen bij scholen en winkels

Een versoepeling van de lockdownmaatregelen heeft in Engeland geleid tot rijen bij scholen en winkels. Zo’n twee miljoen jonge kinderen konden maandag weer naar school en veel winkels openden voor het eerst in weken de deuren.

In het noordelijke Warrington verzamelden zich uren voor de openingstijd al mensen bij een vestiging van IKEA. Er stonden op enig punt meer dan duizend mensen in de rij. Bij een filiaal in Wembley was sprake van vergelijkbare taferelen.

Ook bij scholen ontstonden rijen toen ouders hun kinderen wegbrachten. Er moest voldoende afstand worden gehouden. Schoolhoofden verwachten volgens een peiling dat ongeveer de helft van de gezinnen besluit om kinderen nog thuis te houden.

De scholen gaan voorlopig alleen open in Engeland, waar het grootste deel van de Britse bevolking woont. Wales, Noord-Ierland en Schotland voeren een ander coronabeleid en wachten nog even.

Het Verenigd Koninkrijk behoort tot de landen die de afgelopen maanden het zwaarst zijn getroffen door de coronacrisis. Het officiële dodental staat op ruim 38.000. Sommige experts waarschuwen dat het nog te vroeg is om de lockdown te versoepelen in Engeland.

Door de versoepeling van de maatregelen mogen groepen van maximaal zes mensen weer buiten afspreken in Engeland. Ook kunnen weer markten worden gehouden. Bij marktkraampjes in Leicester droegen sommige verkopers mondkapjes.