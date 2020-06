Britse corona-adviseur: we hadden eerder in lockdown moeten gaan

Groot-Brittannië had eerder in lockdown moeten gaan vanwege het coronavirus. Dat zegt John Edmunds zondag, een belangrijke corona-adviseur voor de Britse regering. De regering zou te lang hebben gewacht met maatregelen die de verspreiding van het virus tegengaan.

„De gegevens waar we begin maart over beschikten en ons bewustzijn waren op dat moment echt heel slecht”, stelt Edmunds tegenover de BBC. „Ik denk dat het op dat moment dan ook erg moeilijk was geweest de trekker over te halen, maar we hadden eerder in lockdown moeten gaan.”

Matt Hancock, de Britse gezondheidsminister, is het niet eens met de medisch adviseur. Volgens hem zijn „de juiste beslissingen genomen op het juiste moment”.

Groot-Brittannië is door het coronavirus een van de zwaarst getroffen landen wereldwijd. In totaal werden meer dan 40.000 sterfgevallen gemeld, terwijl zeker 280.000 Britten besmet raakten.