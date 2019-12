Britse christen hoopvol, maar voorzichtig

„We zitten nog van de verbazing te bekomen: zo’n grote meerderheid voor de Conservatieven had niemand verwacht.”

De overwinning van premier Johnson stemt ds. Lynda Rose van Voice for Justice UK „voorzichtig hoopvol.” Voorzichtig, want het is nog niet bekend hoeveel christenen er onder de nieuwe parlementariërs zijn en wat hun standpunten zijn, zegt de woordvoerster van VfJUK. „De laatste jaren hebben we veel problemen door liberale en progressieve invloeden op de wetgeving. We weten niet of dat gaat veranderen, maar ik ben gematigd optimistisch: Conservatieve politici hebben vaak toch nog wat meer oog voor christelijke waarden en normen dan de vertegenwoordigers van andere partijen.”

Rose, die predikante in de anglicaanse Kerk van Engeland is, somt op wat er op het spel staat: „De seksuele vorming op school die ouders opgedrongen wordt – het zou prachtig zijn als dat wordt heroverwogen. Abortus uit het wetboek van strafrecht halen, waardoor deze ingreep tot het eind van de zwangerschap is toegestaan – vanouds waren de Conservatieven daartegen, dus hopelijk gaat het niet door. Euthanasie verder legaliseren, zoals de liberale lobby wil – hopelijk zal de conservatieve meerderheid het leven meer beschermen. We zijn voorzichtig hoopvol, maar we moeten het afwachten. De slag is nog niet gewonnen, dus er is veel werk voor ons te doen.”

De verkiezingsuitslag geeft wel duidelijker verhoudingen, zegt Rose. „Hopelijk leidt ze ertoe dat de besluitvorming rond het brexitproces wordt afgerond, zodat de andere problemen in dit land weer aandacht kunnen krijgen.”

Verdeeld

Ook Paul Huxley van de organisatie Christian Concern verwacht dat andere onderwerpen aan de orde komen „na de chaos van brexit.” Hoe dat uitpakt? „Wij steunen niet een bepaalde partij. Persoonlijk ben ik wel wat opgelucht. Niet dat premier Johnson perfect is: in zijn omgaan met het huwelijk geeft hij geen goed voorbeeld en over zijn standpunt in morele kwesties kunnen we bezorgd zijn. Maar winst van socialisten of liberalen zou ongunstiger zijn geweest.”

Bijbelgetrouwe christenen zijn over de partijen verdeeld. „Dat is anders dan in Amerika, waar de orthodoxe christenen gewoonlijk voor de Republikeinen kiezen. De variatie in Engeland is historisch verklaarbaar: alle drie de partijen zijn door christenen opgericht, en mensen kiezen vaak wat hun ouders ook kozen. Bij Labour trekt de zorg voor de armen aan, bij de liberalen de verdraagzaamheid, bij de conservatieven de behoudender waarden en normen. Uiteindelijk is Jezus Christus de Heere. Híj regeert, en dat verandert na deze verkiezingen niet.”

Goed voorbeeld

De Evangelical Alliance is ook hoopvol gestemd. Echter, „niet omdat de ene partij heeft gewonnen en de andere verloren, maar omdat God machtig is”, zegt bestuurder Gavin Calver. Engeland is diep verdeeld geraakt en verkiezingscampagne heeft dat verergerd, zegt Calver. „De kerk kan de natie dienen door in samenwerking en eenheid het goede voorbeeld te geven. Voor de ene christen is de verkiezingsuitslag een nachtmerrie, voor anderen is hun wens vervuld, of ze hebben gemengde gevoelens. Hoe het ook zij, Kerst herinnert aan de grote Verzoener Die naar de aarde kwam. We moeten op Hem ons betrouwen stellen en nooit op politieke leiders. We bidden wel voor hen.” Laat kerken het parlementslid van hun district het komende jaar uitnodigen een dienst te bezoeken of op een andere wijze kennis te nemen van het kerkenwerk, adviseert de alliantie.

