Britse christelijke arts ontslagen om genderstandpunt

De christelijke Britse artst David Mackereth verloor zijn baan, nadat hij weigerde een patiënt met een baard vrouw te noemen. Hij sleept zijn oud-werkgever voor de rechter.

Mackereth werkte bij het overheidsdepartement voor Werk en Pensioen en kreeg tijdens een diversiteitstraining de vraag voorgelegd of hij een twee meter lange man met baard vrouw zou noemen als de persoon in kwestie dat wenste. Daarop antwoordde Mackeret ontkennend. Tegen The Telegraph zegt de arts: „Het is mijn verantwoordelijkheid om als arts altijd met een goed geweten te handelen, in het belang van de patiënten, en niet om allerlei fantasieën, vooroordelen of waanideeën aan te nemen om niemand maar voor het hoofd te stoten.”

Mackereth vecht zijn ontslag bij de Britse overheid aan. Volgens de arts is hij degene die gediscrimineerd wordt op basis van zijn geloofsovertuiging.