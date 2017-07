Britse avonturier veroordeeld voor fraude

Een Britse ex-militair die een uitkering kreeg omdat hij beweerde door een verwonding alleen nog maar korte afstanden te kunnen lopen, bleek er een opvallend avontuurlijke levensstijl op na te houden. Mark Lloyd beklom de hoogste berg in Afrika, won een triatlon en ging skiën. De rechter heeft hem nu veroordeeld voor fraude, berichtten Britse media donderdag.

Lloyd verliet het leger in 2011 nadat hij gewond was geraakt in Afghanistan. Hij vroeg de staat enkele jaren later om financiële steun vanwege zijn slechte gezondheid. De oud-militair claimde in 2014 dat hij niet meer dan vijftig meter kon lopen zonder vervolgens een dag in bed te moeten herstellen. Het leverde hem duizenden ponden op.

Lloyd (33) deed ondertussen mee aan bootraces in Malta en beklom de Kilimanjaro. Hij kreeg zelfs de bijnaam „Action Man Mark”. Zijn advocaat stelde dat Lloyd door zijn militaire training in staat was de pijn te negeren, maar de rechter veegde dat verweer van tafel. De ex-militair zou hebben gelogen om zoveel mogelijk geld in zijn zak te kunnen steken. De strafmaat wordt later bepaald.