De Britse autoriteiten bouwen meer noodziekenhuizen om het groeiende aantal coronapatiënten te kunnen opvangen. Op die nieuwe locaties in Bristol en Harrogate kunnen straks in totaal 1500 patiënten worden behandeld, meldt gezondheidsdienst NHS.

Een noodziekenhuis in het Londense evenementencentrum ExCeL moet vrijdag officieel de deuren openen. In dat Nightingale-ziekenhuis kunnen op termijn 4000 patiënten terecht. De NHS zegt dat ook noodziekenhuizen worden geopend in Birmingham en Manchester. Daar komen in totaal 3000 bedden te staan.

In het Verenigd Koninkrijk zijn tot dusver ruim 2920 patiënten met het coronavirus overleden. De regering staat onder druk om het aantal coronatesten flink op te voeren. Er zitten volgens Britse media nu zorgverleners uit voorzorg in thuisquarantaine omdat ze niet zeker weten of ze besmet zijn.

Minister Matt Hancock van Volksgezondheid zei dat de regering aan het eind van de maand 100.000 testen per dag wil laten uitvoeren, fors meer dan nu. Afgelopen dinsdag waren ongeveer 10.000 NHS-medewerkers en patiënten getest op het virus.