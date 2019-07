Britse ambassadeur noemt Trump ‘onbekwaam’

De Britse ambassadeur in de VS, Kim Darroch, heeft in politieke memo’s de Amerikaanse president Donald Trump „onbekwaam’ en „disfunctioneel” genoemd. Dat meldt de Britse krant The Mail on Sunday, die de memo’s heeft ingezien.

De ambassadeur zegt te verwachten dat het presidentschap van Trump eindigt in schande. „We verwachten niet dat het Witte Huis onder Trump normaler zal worden” schrijft hij in een van de memo’s. Naar aanleiding van van het bezoek van de president aan het Verenigd Koninkrijk. noemt Darroch Trump „onzeker” en „incompetent”. „

„De onderlinge strijd in het Witte Huis en de chaos, die door Trump worden afgedaan als nepnieuws, zijn grotendeels waar”, aldus de ambassadeur.

The Mail on Sunday meldt dat de memo’s zijn uitgelekt door iemand binnen het uitgebreide ambtenarenapparaat in het VK en dat ze een periode beslaan van 2017 tot nu.