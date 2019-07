Britse ambassadeur in Washington stapt op

De Britse ambassadeur in Washington, Nigel Kim Darroch, stapt op. Hij kwam in opspraak, nadat geheime memo’s waren uitgelekt waarin hij de regering van president Trump zwaar bekritiseerde. Trump heeft via twitter boos gereageerd en gezegd dat Darroch een domme kerel is waar de Amerikaanse regering niet mee kan werken.

Darroch riep de toorn van Trump over zich af met memo’s die uitlekten via een Britse krant. Hij vindt dat Trump „onzekerheid uitstraalt” en omschreef de Amerikaanse regering als onbekwaam en disfunctioneel.