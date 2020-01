Britse ambassadeur in Iran op weg naar Londen

De Britse ambassadeur in Iran, Rob Macaire, is vertrokken uit Teheran en op weg naar Londen. Zijn reis komt kort nadat hij zaterdag was gearresteerd bij een herdenkingsbijeenkomst en even was vastgehouden.

Volgens Iran ging het om een illegale bijeenkomst en was het onacceptabel in het diplomatieke verkeer dat de Britse ambassadeur daar was. De diplomaat werd tot ongewenst persoon gebombardeerd en de spanningen tussen de landen liepen op.

Volgens het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de terugkeer van Macaire echter niets met het incident te maken. Zijn bezoek aan Londen stond al langer op de agenda en hij is van plan naar Teheran terug te gaan, meldden Britse media op basis van een verklaring.

Macaire was zaterdag bij een samenscholing die was ontstaan naar aanleiding van het per ongeluk neerhalen door Iraans luchtafweer van een Oekraïens passagiersvliegtuig bij de Iraanse hoofdstad. Deelnemers keerden zich daarbij tegen het regime.