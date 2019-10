‘Britse agenten gaan vrouw diplomaat verhoren’

Britse agenten zullen in de Verenigde Staten de vrouw van een Amerikaanse diplomaat verhoren, die in het Verenigd Koninkrijk betrokken was bij een dodelijk ongeluk. Dat meldt Sky News op basis van een ingewijde. De vrouw geniet diplomatieke onschendbaarheid en verliet na het ongeluk Groot-Brittannië.

In augustus kwam een 19-jarige Brit om het leven in het Engelse graafschap Northamptonshire. Hij werd met zijn motor geschept door de auto van de Amerikaanse Anne Sacoolas, die volgens Britse media na het ongeval op de vlucht sloeg en door haar diplomatieke immuniteit het land kon verlaten. Het ongeval heeft in het Verenigd Koninkrijk voor ophef gezorgd.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Dominic Raab, gaf eerder aan dat de regering was gewaarschuwd door de Verenigde Staten dat Sacoolas Groot-Brittannië zou verlaten. Maar de politie kon volgens hem niets doen om haar in het Verenigd Koninkrijk te houden.