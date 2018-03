Britse agent die Skripal hielp uit ziekenhuis

Een Britse politieagent, die als een van de eersten hulp bood na de vergiftiging van een voormalige Russische dubbelagent, is donderdag na een behandeling van meer dan twee weken uit het ziekenhuis ontslagen.

Sergeant Nick Bailey werd ernstig ziek nadat hij op 4 maart op de plek was aangekomen waar Sergej Skripal en zijn dochter in de Zuid-Engelse stad Salisbury vergiftigd waren gevonden.

„Mensen vragen me hoe ik me voel, maar er zijn echt geen woorden om uit te leggen hoe ik me nu voel,” zei hij in een verklaring. „Surrealistisch is het woord dat steeds vaker voorkomt, en het is echt volkomen surrealistisch geweest.”