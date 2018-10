Britse (100) trouwt 26 jaar jongere partner

Een Britse vrouw is op honderdjarige leeftijd in het huwelijksbootje gestapt. Norah Witkiss trouwde in een hotel in Prestatyn (Wales) met haar 26 jaar jongere partner, bericht de BBC. Een bruidsjonker duwde haar rolstoel door het gangpad terwijl het nummer Dancing Queen van Abba werd gedraaid.

Witkiss en haar partner Malcolm Yates (74) waren al dertig jaar samen toen hij haar ten huwelijk vroeg. De vrouw, een voormalige schoolkokkin, vertelde vorige maand in een interview dat trouwen voorheen nooit ter sprake was gekomen. „Malcolm sprak er nooit over en ik ging hem ook niet ten huwelijk vragen”, vertelde ze.

De huwelijksvoltrekking nam dinsdag ongeveer een half uur in beslag. Er waren ongeveer dertig vrienden en familieleden bij aanwezig. De bruid, die nu als Norah Yates door het leven gaat, vertelde naderhand dolgelukkig te zijn. „Het is echt fantastisch om een bruid te zijn”, glunderde de vrouw, die al twee keer eerder was getrouwd.