Brits toestel vanuit Wuhan onderweg naar Engeland

Een toestel met 83 Britten en 27 mensen uit andere EU-landen is vanuit de Chinese stad Wuhan onderweg naar Engeland. Dat meldden Britse media vrijdag. Of er ook Nederlanders aan boord zijn is niet bekend.

Het gaat om een Britse evacuatievlucht die eerder was uitgesteld. Het toestel vertrok met drie uur vertraging om zo veel mogelijk mensen de gelegenheid te geven aan boord te gaan. Het toestel gaat eerst naar de basis Brize Norton van de Britse luchtmacht. De Britse passagiers worden van daaruit naar een ziekenhuis gebracht.

Het toestel vliegt daarna met de andere EU-burgers naar Spanje. Er zouden 20 Spanjaarden onder de EU-burgers zijn.