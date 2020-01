Brits toestel uit Wuhan landt in Engeland

Een toestel uit het Chinese Wuhan met 83 Britten en 27 mensen uit andere landen is vrijdagmiddag in Engeland geland. Het gaat om een Britse evacuatievlucht die eerder was uitgesteld.

Het toestel vertrok met drie uur vertraging om zo veel mogelijk mensen de gelegenheid te geven aan boord te gaan. Het toestel landde op de basis Brize Norton van de Britse luchtmacht. De Britse passagiers worden van daaruit naar een ziekenhuis gebracht.

Het toestel vliegt daarna met de anderen naar Spanje. In het vliegtuig zaten ook negentien Spanjaarden, een Pool, een Chinees, vier Denen en een Noor.