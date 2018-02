„Brits Tesco in de slag met Aldi en Lidl”

De Britse supermarktketen Tesco is van plan de goedkopere en succesvolle Duitse concurrenten Aldi en Lidl dwars te zitten met een eigen ‘discount’ winkelketen. Tesco mikt op supermarkten met een minder gevarieerd aanbod dan de bestaande winkels, maar die op het lagere prijsniveau van de Duitse ‘indringers’ zitten, berichtte The Sunday Times. Het bedrijf weigert commentaar.

De Duitse supermarkten hebben vorig jaar een spectaculaire groei van hun omzet beleefd. Cijfers uit de zomer van 2017 geven aan dat de omzet van deze supermarkten in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder met ruim 19 procent is gestegen. De omzetstijging is kolossaal vergeleken met die van de grootste Britse supermarkten, Tesco, Morrisons, Sainsbury’s en Asda, die hun omzet zagen stijgen met gemiddeld 1,6 procent.

Aldi en Lidl hebben in Groot-Brittannië een marktaandeel van 12 procent. In Nederland zijn ze volgens cijfers uit 2016 goed voor een marktaandeel van circa 17 procent.