Brits restaurant blundert met peperdure wijn

Een restaurant in Manchester heeft geblunderd met een peperdure wijn. Gasten bestelden een fles van 260 pond, maar kregen door een fout van het personeel een Château le Pin Pomerol ingeschonken. Die kost daar zo’n 4500 pond (ruim 5100 euro), bericht de BBC.

De klanten beseften kennelijk niet dat medewerkers de foute wijn hadden gepakt. Ze probeerden zelfs nog een tweede fles te bestellen. Daar kan volgens de eigenaar van het restaurant uit worden opgemaakt dat de gasten in elk geval hebben genoten van de dure vergissing.

De betrokken medewerkster hoeft niet te vrezen voor haar baan. "Ik ga haar plagen met dit voorval als ze niet meer zo verlamd is van de schrik’‘, grapt eigenaar Will Beckett. Zijn restaurant Hawksmoor Manchester toont op Twitter een foto van de twee flessen met het bijschrift: "Ze lijken best wel op elkaar, oké?’’