„Brits parlementslid opgepakt na beschuldiging verkrachting”

Een Brits parlementslid en oud-minister namens de Conservatieve Partij is zaterdag opgepakt vanwege een beschuldiging van seksueel misbruik. Dat meldt de krant The Times.

De vrouw die de man heeft aangeklaagd is een voormalig parlementair medewerkster. Ze zegt te zijn misbruikt door de oud-minister tijdens een relatie van een jaar. Volgens de vrouw heeft de man haar gedwongen tot seks waarna ze zo getraumatiseerd achterbleef dat ze naar het ziekenhuis moest. De aanklacht omvat vier incidenten die plaatsvonden tussen juli 2019 en januari van dit jaar, liet de politie weten.

Om welke oud-minister het gaat, is niet bekendgemaakt. Wel maakte de politie bekend dat het een man van in de vijftig is die zaterdag werd opgepakt, nadat vrijdag de aanklacht binnenkwam en een onderzoek werd gestart. De man is later op zaterdag op borgtocht vrijgelaten, aldus de Londense politie.

Een woordvoerder van de Conservatieve Partij reageerde zaterdag dat de partij "alle beschuldigingen van deze aard uiterst serieus neemt" en het hangende het onderzoek niet gepast vindt verder commentaar te geven op de zaak.