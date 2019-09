Brits parlement woensdag weer bijeen

Het Britse parlement komt woensdag voor het eerst sinds bijna drie weken weer bijeen. Dat gebeurt een dag na een geruchtmakende uitspraak van het Britse Hooggerechtshof. De elf rechters van het hof besloten unaniem dat de schorsing van het parlement door premier Boris Johnson tot 14 oktober onwettig was.

Parlementsvoorzitter John Bercow zei kort na de uitspraak dinsdag dat het Lagerhuis woensdag om 12.30 uur (Nederlandse tijd) zijn werkzaamheden zal hervatten en dat de voorbereidingen daartoe al in gang zijn gezet.

Johnson stuurde op 9 september het Britse parlement voor vijf weken op vakantie. Bezwaarmakers daagden de regering voor de rechter en betoogden succesvol dat het uitroepen van dit parlementair reces door Johnson onwettig was.

De premier, die in New York bij de top van de Verenigde Naties is, heeft gezegd het volstrekt niet eens te zijn met het oordeel. Hij heeft net als eerder beklemtoond de uitspraak te zullen respecteren. Johnson wil niet aftreden als gevolg van deze voor hem erg schadelijke rechterlijke uitspraak. Hij herhaalde dat zijn land de EU op 31 oktober zal verlaten.