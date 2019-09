Brits parlement woensdag weer bijeen

Het Britse Lagerhuis komt volgens voorzitter John Bercow woensdag 12.30 (onze tijd) voor het eerst sinds 9 september weer bijeen. Het Hooggerechtshof in Londen heeft bepaald dat de door premier Johnson afgekondigde schorsing van vijf weken onwettig is.

De schorsing was volgens alle elf opperrechters een op geen enkele manier onderbouwde manoeuvre van Boris Johnson om het werk van de volksvertegenwoordiging in de aanloop naar de brexit te dwarsbomen. Daarom dient het parlement gewoon aan het werk te zijn.

Johnson die in New York bij de Verenigde Naties is, heeft eerder beklemtoond de uitspraak van de rechter te zullen respecteren, maar leek niet bezorgd. Hij zei dat er tegenwoordig een heleboel nodig is om hem nerveus te maken en hij zou niet willen aftreden, als gevolg van deze voor hem erg schadelijke rechterlijke uitspraak.

De rechters zijn in wezen tot de conclusie gekomen dat de premier de boel belazert en het parlement wilde uitschakelen om het vertrek van zijn land uit de Europese Unie op 31 oktober niet in gevaar te brengen. Oppositieleider Jeremy Corbyn heeft de premier van machtsmisbruik en minachting van de democratie beschuldigd en wil dat hij opstapt. Dat zou echter niet automatisch leiden tot vervroegde verkiezingen.

Het Lagerhuis heeft recent twee pogingen van Johnson afgewezen om voor een Europese top 17 en 18 oktober verkiezingen te houden. Twee derde van de leden van het Lagerhuis moeten instemmen met het houden van nieuwe verkiezingen op korte termijn. Alle partijen bereiden zich op een stembusgang voor, maar vrezen dat de gehavende Conservatieve Partij van Johnson zich door de verwarring herstelt en de brexit eind oktober hoe dan ook doorzet.