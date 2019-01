Brits parlement wil backstop van tafel

De Britse Tweede Kamer, het House of Commons, wil dat premier Theresa May opnieuw gaat praten met de EU. De parlementariërs willen dat de omstreden backstopregeling voor de Ierse grens van tafel gaat. Ze torpedeerden ondertussen een voorstel dat had kunnen leiden tot uitstel van de brexit, die op 29 maart plaatsvindt.

Het voorstel om de backstop te vervangen door „alternatieve regelingen” is dinsdag goedgekeurd met 317 tegen 301 stemmen. Ook premier May steunde het voorstel. „Vanavond heeft een meerderheid van de eerbiedwaardige leden gezegd een deal te zullen steunen met aanpassingen aan de backstop”, concludeerde zij naderhand.

De conservatieve leider leed enkele weken geleden nog een verpletterende nederlaag in het parlement. Dat keurde toen met grote meerderheid haar brexit-deal met de EU af. De naderende brexit heeft geleid tot een politieke crisis in het Verenigd Koninkrijk, waar het parlement verdeeld is over hoe het nu verder moet.

EU-president Donald Tusk maakte direct na de stemming duidelijk dat het overdoen van de onderhandelingen in elk geval niet tot de mogelijkheden behoort. Er kan dus ook geen sprake zijn van gemorrel aan de backstop, de regeling die moet garanderen dat er geen harde grens terugkeert tussen het Britse Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland.

Het lagerhuis stemde dinsdag ook over andere amendementen. Er bleek geen meerderheid te zijn voor een voorstel van oppositielid Yvette Cooper, dat was bedoeld om een no-dealbrexit te voorkomen. Zij wilde het parlement in staat stellen om uitstel van de brexit af te dwingen als de regering er niet in zou slagen voor 26 februari een deal goedgekeurd te krijgen.

Een meerderheid van de parlementariërs schaarde wel achter een andere motie, waarin wordt opgeroepen een brexit zonder deal te voorkomen. Dat zogeheten Spelman amendement is echter niet bindend en heeft dus vooral symbolische waarde.