Brits parlement stemt over troonrede

Het Britse Lagerhuis stemt donderdag naar verwachting alsnog over de troonrede van koningin Elizabeth II. Dat wordt traditioneel gezien als een soort vertrouwensstemming over de regering. Het zou de eerste keer in bijna een eeuw zijn dat die een dergelijke stemming verliest.

De regering presenteerde vorige week via de ’Queen’s Speech’ de beleidsplannen voor de komende periode. Daarna volgde een debat dat nog moet worden afgesloten met een stemming. Het debat is woensdag hervat nadat de regering had besloten de pogingen te ‘pauzeren’ om brexitwetgeving door het Lagerhuis te loodsen.

De stemming over de troonrede geldt doorgaans als een formaliteit, omdat de regering normaliter voldoende steun heeft in het Lagerhuis. De Conservatieve Partij van premier Boris Johnson heeft echter geen parlementaire meerderheid. Het is daardoor zeer de vraag of hij de stemming over de troonrede kan winnen.

De laatste keer dat de regering zo’n stemming verloor was in 1924. De toenmalige conservatieve premier Stanley Baldwin diende vervolgens zijn ontslag in. De huidige minister-president Johnson is niet verplicht het voorbeeld van zijn verre voorganger te volgen bij een nederlaag. Wel zou de oppositie kunnen besluiten een motie van wantrouwen in te dienen.