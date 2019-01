Het Britse parlement begint woensdag om ongeveer 14.00 uur Nederlandse tijd met een debat over de motie van wantrouwen tegen premier Theresa May. Oppositiepartij Labour had die dinsdagavond ingediend. Rond 20.00 uur Nederlandse tijd is de stemming over de motie, liet de woordvoerder van May weten.

De motie werd ingediend na de stemming over de brexitdeal. Een overgrote meerderheid stemde tegen dat akkoord, dat May sloot na meer dan een jaar onderhandelen met de Europese Unie.