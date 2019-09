Brits parlement stemt maandag over verkiezing

De Britse regering wil het parlement maandag weer laten stemmen over vervroegde verkiezingen. Dat meldt het Conservatieve parlementslid Jacob Rees-Mogg, die als Leader of the House of Commons de regering vertegenwoordigt in het Lagerhuis.

Premier Boris Johnson vroeg het Lagerhuis woensdag ook al om in stemmen met nieuwe verkiezingen, maar daar was toen nog onvoldoende steun voor. Twee derde van de Lagerhuisleden moet groen licht geven om een nieuwe stembusgang mogelijk te maken. Johnson heeft daarom steun nodig van de oppositie.

De grootste oppositiepartij Labour wil pas instemmen met nieuwe verkiezingen als wetgeving is ingevoerd waarmee premier Boris Johnson kan worden gedwongen om weer brexituitstel te vragen. Dat moet voorkomen dat het land eind oktober zonder deal de EU verlaat, al zouden EU-lidstaten nog wel moeten instemmen met zo’n verzoek.

Het wetsvoorstel wordt maandag naar verwachting definitief goedgekeurd. Het is overigens nog niet duidelijk of dan wel een meerderheid van het parlement bereid is om voor nieuwe verkiezingen te stemmen.