Brits parlement sluit wegens besmettingsgevaar

Het Britse parlement gaat woensdag een week eerder met paasvakantie om besmettingen met het nieuwe coronavirus in het parlementsgebouw te voorkomen. Het Lagerhuis en vervolgens het Hogerhuis nemen naar verwachting woensdag nog een noodwet aan.

Daarmee wil de regering de verspreiding van het virus indammen met beperkingen van het openbare leven. Dan sluit het parlement tot op zijn minst tot 21 april, aldus parlementariërs. Het Britse parlement zou eigenlijk vanaf 31 maart drie weken met paasreces gaan.

De Britse regering heeft na enig aarzelen besloten net als elders in Europa met lockdowns het virus tegen te gaan. Het aantal sterfgevallen in het land steeg dinsdag naar van 87 naar 422, de grootste stijging tot nu toe. De regering heeft mensen opgeroepen zich als vrijwilliger te melden voor hulp in de Nationale Gezondheidszorg. Daar hebben zich woensdag al 150.000 voor aangemeld.