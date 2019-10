Brits parlement opent brexitzitting

Het Britse Lagerhuis is voor de eerste keer in 37 jaar op een zaterdag bijeengekomen. Premier Boris Johnson wil dat parlementariërs zijn brexitdeal goedkeuren, maar het is nog onduidelijk of hij voldoende politieke steun heeft. Het is zelfs niet zeker of die cruciale stemming kan plaatsvinden.

Een mogelijk struikelblok voor de premier is een amendement van parlementariër Oliver Letwin. Daar staat in dat het Lagerhuis pas definitieve goedkeuring geeft aan de brexitdeal als alle bijbehorende wetgeving is goedgekeurd door het parlement. Parlementsvoorzitter John Bercow heeft tegen de zin van de regering besloten dat het amendement in stemming mag worden gebracht.

Als het voorstel van Letwin wordt goedgekeurd, betekent dat in de praktijk dat Johnson de EU weer om uitstel van de brexit moet vragen. Het parlement had hem namelijk een deadline gegeven: hij kreeg tot zaterdag 19 oktober de tijd om parlementaire goedkeuring te krijgen voor zijn brexitdeal of een Brits vertrek uit de EU zonder deal. Een meerderheid van het parlement wil dat laatste beslist niet.

Voorstanders van het Letwin-amendement willen volgens Britse media voorkomen dat brexithardliners een truc uithalen om toch zonder deal uit de EU te stappen. Zij zouden zaterdag voor de deal kunnen stemmen, zodat geen brexituitstel gevraagd hoeft te worden. Dan kunnen ze op een later punt alsnog tegen de implementatie van de brexitovereenkomst stemmen in het parlement.

De brexit moet in principe plaatsvinden over 12 dagen, op 31 oktober.