Brits parlement neemt noodwet aan en sluit de deuren

Het Britse parlement heeft woensdag een noodwet aangenomen met verregaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Om ook in het complex zelf besmettingen te voorkomen, is het parlement daarna dicht gegaan.

Het parlement sluit de deuren tot minstens 21 april. Het zou eigenlijk vanaf 31 maart drie weken met paasreces gaan. Woensdag was de laatste dag dat oppositieleider Jeremy Corbyn in die rol optrad in het parlement. De linkse politicus leed een verpletterende nederlaag bij de jongste verkiezingen.

De noodwet geeft de overheid onder meer de macht om maatregelen, zoals de sluiting van winkels, met dwang door te zetten. Ook is er makkelijker toegang tot data van burgers en kunnen geïnfecteerden worden gedwongen in quarantaine te gaan.

De Britse regering heeft na enig aarzelen besloten net als elders in Europa met lockdowns het virus tegen te gaan. Het aantal sterfgevallen in het land blijft stijgen.