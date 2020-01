Brits parlement maakt zich op voor brexiteindspurt

Britse parlementariƫrs keren dinsdag terug van reces. Ze gaan dan weer aan de slag met de brexitdeal van premier Boris Johnson. Zijn regering wil de wetgeving die nodig is voor het Britse vertrek uit de Europese Unie deze week in drie dagen door het Lagerhuis loodsen.

Johnson heeft in het Lagerhuis weinig meer te vrezen van de oppositie. Zijn Conservatieve Partij heeft er sinds de landelijke verkiezingen in december een ruime meerderheid. Dat betekent dat het vrijwel zeker is dat het Verenigd Koninkrijk op 31 januari met een deal de EU kan verlaten.

De brexitwetgeving gaat na behandeling door het Lagerhuis naar het Hogerhuis, het House of Lords. Ook moet de Britse koningin uiteindelijk haar goedkeuring nog geven. Dat geldt als een formaliteit.

Brexit als beschamende vertoning

Na Britse ratificatie moet het Europees Parlement nog zijn fiat geven. De stemming hierover vindt op 29 of 30 januari in Brussel plaats. Er geldt een gewone meerderheid. Ten slotte geven de 27 overgebleven lidstaten er via een schriftelijke procedure een laatste formele klap op.

Na de brexit op 31 januari begint een overgangsperiode van 11 maanden. Het Verenigd Koninkrijk houdt zich dan nog aan EU-regels zodat onderhandeld kan worden over de toekomstige (handels)relatie. Daardoor valt tijdens die periode in het dagelijks leven vermoedelijk nog weinig te merken van de brexit.

In Brussel is het Verenigd Koninkrijk dan bestuurlijk en politiek niet meer vertegenwoordigd. Zo wordt het EU-parlement verkleind van 751 naar 705 zetels terwijl een aantal wordt herverdeeld. Daardoor krijgt Nederland, met nu 26 zetels, er drie bij.

De komende weken overleggen de 27 EU-landen om hun positie over de toekomstige relatie met Londen te bepalen. Naar verwachting op 25 februari geven zij een nieuw mandaat aan EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier.

De EU heeft al gewaarschuwd dat het uitdagend is om in minder dan een jaar een handelsdeal te sluiten. Toch sluit Johnson verlenging van de overgangsperiode uit. Als het niet lukt voor eind 2020 een akkoord te sluiten, dreigt alsnog een brexit zonder deal.